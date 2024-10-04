ЗСУ продовжують операцію в Курській області: деталі від ISW

Українські війська продовжують штурми у Глушківському районі Курської області. Втім, просування не було зафіксоване.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

3 жовтня у Міноборони РФ заявляли, що ЗСУ намагалися прорвати російські позиції біля Нового Путі (на південь від Веселого).

Російський "воєнкори" 2 жовтня заявив, що окупанти нібито відновили втрачені позиції поблизу Веселого, та що біля населеного пункту тривають бої. Окрім того, точилися бої на "українському плацдармі" в Курській області. Втім, підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські Міноборони стверджувало, що бої тривали в районі Ольговки і Крем'яного, в районі Обуховки і Миколаєво-Дар'їно, в районі Новосьоловки і Плехового.

У Міноборони РФ заявляли, що вночі проти 3 жовтня російські війська збили 113 українських безпілотників над територією Росії: 73 БпЛА над Бєлгородською областю, 25 - над Воронезькою областю, 14 - над Курською областю, та 1 - над Брянською областю. Тим часом українські ЗМІ з посиланням на СБУ 3 жовтня повідомили, СБУ завдала удару з дронів по аеродрому Борисоглібськ у Воронезькій області, вдаривши по складах і ангарах літаків Су-35/34, де зберігалися авіабомби.

Як повідомлялося, російська авіація скинула КАБ на Курську область. Також окупаційна армія не припиняла спроб просуватися вглиб території України.

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