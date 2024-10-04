ВСУ продолжают операцию в Курской области: детали от ISW

Продолжались бои на "украинском плацдарме" в Курской области.
Украинские войска продолжают штурмы в Глушковском районе Курской области. Впрочем, продвижение не было зафиксировано.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW ).
3 октября в Минобороны РФ заявляли, что ВСУ пытались прорвать российские позиции у Нового Пути (южнее Веселого).
Российский "военкоры" 2 октября заявил, что оккупанты якобы восстановили утраченные позиции вблизи Веселого, и что у населенного пункта продолжаются бои. Кроме того, шли бои на "украинском плацдарме" в Курской области. Впрочем, подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.
Российские Минобороны утверждало, что бои продолжались в районе Ольговки и Кременного, в районе Обуховки и Николаево-Дарьино, в районе Новоселовки и Плехового.
В Минобороны РФ заявляли, что ночью против 3 октября российские войска сбили 113 украинских беспилотников над территорией России: 73 БПЛА над Белгородской областью, 25 – над Воронежской областью, 14 – над Курской областью, и 1 – над Брянской областью. Тем временем украинские СМИ со ссылкой на СБУ 3 октября сообщили, что СБУ нанесла удар с дронов по аэродрому Борисоглебск в Воронежской области, ударив по составам и ангарам самолетов Су-35/34, где хранились авиабомбы.
Как сообщалось, российская авиация сбросила КАБ на Курскую область. Также оккупационная армия не пресекала попыток продвигаться в глубь территории Украины.
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