Военный эксперт сообщил о новых трудностях для ВСУ: о чем идет речь

Ухудшение погоды будет очень плохим фактором для всех военных.

Украинские Вооруженные силы могут столкнуться с новыми трудностями, когда станет прохладно и начнется сезон дождей. После осадков по грунту не сможет нормально передвигаться тяжелая техника, а в окопах будет стоять вода.

Об этом рассказал OBOZ.UA бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

Он отметил, что погода может остановить движение оккупантов. Впрочем, на продвижение украинских войск это тоже сильно повлияет. Ступак вспомнил, как ухудшение погодных условий стало негативным фактором для сил обороны и в 2022-м, и в 2023-м. Ведь наступать в таких условиях гораздо труднее.

"Говорили, что украинский чернозем не даст российской технике проходить… Этот чернозем не различает, какая техника едет — российская или украинская. Все вязнут одинаково. Все в окопах по пояс в воде. Это ужасно плохо для всех военных", — отмечает военный.

По словам Ступака, у Украины сейчас нет существенных преимуществ, которые позволили бы перехватить инициативу на фронте. Хотя украинские военные имеют мощное дальнобойное оружие, но "у россиян арифметически всего больше, чем у нас — людей, возможностей".

"Они готовы положить свою экономику ради победы в этой войне, готовы бросить на войну 40% госбюджета. Кремль пользуется тем, что у России нет политиков, которые могли бы противостоять этому, нет ни одной оппозиционной фракции и т.д. К сожалению, такие диктаторские режимы в этом выиграют", — подчеркнул Ступак.

Тем временем украинской армии нужно больше людей. Кроме того, государству нужно улучшать собственное производство оружия, потому что этого недостаточно.

"Мы должны держать определенные локации политически, не отходить из них, потому что именно политически они важны. Есть и проблемы в армии, где еще осталась советщина. Поэтому сказать, что может нам помочь изменить ситуацию уже в следующем месяце... По сути ситуация не изменилась за последние 24 месяца", — добавил Иван Ступак.

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