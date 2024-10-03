Військовий експерт повідомив про нові труднощі для ЗСУ: про що йдеться

Українські Збройні сили можуть зіткнутися з новими труднощами, коли стане прохолодно та розпочнеться сезон дощів. Після опадів по ґрунту не зможе нормально пересуватися важка техніка, а в окопах стоятиме вода.

Про це розповів OBOZ.UA колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

Він наголосив, що погода може зупинити рух окупантів. Втім, на просування українських військ це теж неабияк вплине. Ступак згадав, як погіршення погодних умов стало негативним фактором для сил оборони і 2022-го, і 2023-го. Адже наступати в таких умовах значно важче.

"Казали, що український чорнозем не дасть російській техніці проходити… Цей чорнозем не розрізняє, яка техніка їде - російська чи українська. Усі грузнуть однаково. Усі в окопах по пояс у воді. Це страшенно погано для всіх військових", - наголошує військовий.

За словами Ступака, в України зараз немає суттєвих переваг, які дали б змогу перехопити ініціативу на фронті. Хоч українській військові мають потужну далекобійну зброю, але "в росіян арифметично всього більше, ніж у нас, - людей, можливостей".

"Вони готові покласти свою економіку заради перемоги в цій війні, готові кинути на війну 40% держбюджету. Кремль користується тим, що в Росії немає політиків, які могли б протистояти цьому, немає жодної опозиційної фракції тощо. На жаль, такі диктаторські режими у цьому виграють", - наголосив Ступак.

Тим часом українській армії потрібно більше людей. Окрім того, державі треба покращувати власне виробництво зброї, бо зараз цього не достатньо.

"Ми маємо тримати певні локації політично, не відходити з них, бо саме політично вони важливі. Є й проблеми в армії, де ще залишилася радянщина. Тому сказати, що може нам допомогти змінити ситуацію вже наступного місяця… По суті, ситуація не змінилася за останніх 24 місяці", - додав Іван Ступак.

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