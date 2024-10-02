Експерт назвав наступну ціль армії РФ після захоплення Вугледара: які міста під загрозою

Тримати оборону Вугледара на Донеччині було неможливо. Відхід з міста захисників - 72-ї ОМБР ім. Чорних Запорожців, "сторінку цієї оборони потрібно перегортати".

Про це заявив військовий оглядач Денис Попович в ефірі Radio NV.

За його словами, із втратою Вугледара з’являться додаткові загрози для Курахівського і Покровського напрямків. Зокрема, для південного флангу Покровського напрямку, Невельської кишені і міста Курахове.

"Із втратою Вугледара з’являться додаткові загрози для Курахового, оскільки доволі близько цей населений пункт. Ліквідація Невельської кишені (відхід наших військ з цієї території) так само створить загрозу для Курахового. Тобто зараз наші погляди будуть сконцентровані саме на цьому населеному пункті, який є важливим логістичним хабом для наших військ", - каже Попович.

Також експерт вважає. що ворог намагатиметься перекрити логістичні шляхи до міста Селидове, щоб змусити Сили оборони відійти від цього міста.

"Втрата Селидового буде означати можливість для ворога зосередитись на Покровську", - заявляє оглядач.

Окрім того, окупанти відбили певні позиції у Нью-Йорку, а "Нью-Йорк – це можливість просуватися на Торецьк з іншого боку". Наразі у Торецьку точаться бої у самому місті. Якщо армія РФ матиме успіхи у Нью-Йорку, тоді Торецьк теж опиниться в скрутному становищі.

Нагадаємо, у ЗСУ зробили важливу заяву про вихід з міста Вугледар. Зазначається, що в результаті дій окупаційних військ виникла загроза оточення міста.

Читайте також:

Вугледар! Правда про “окупацію” міста!