У РФ горить нафтобаза після прильотів БпЛА (відео)

Сили оборони продовжують атакувати російські нафтобази.
У Воронезькій області Росії загорілась місцева нафтобаза після атаки безпілотника.
Про це інформують російські засоби масової пропаганди.
Місцеві жителі розповіли, що атака безпілотників була спрямована на нафтобазу ТОВ Аннанафтопродукт, яка розташована в районі населеного пункту Анна.
Місцевий губернатор оголосив про підвищену небезпеку атаки безпілотників кілька годин тому.
Останніми місяцями на території РФ фіксуються атаки дронів на об'єкти військової інфраструктури, нафтопереробні заводи і нафтобази.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сили оборони та ГУР атакували нафтобази та артсклад окупантів у РФ.
Крім того, ми раніше інформували, що у Ростовській області РФ палає нафтобаза, яка постачала паливо російської армії.
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