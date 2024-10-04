У РФ горить нафтобаза після прильотів БпЛА (відео)

У Воронезькій області Росії загорілась місцева нафтобаза після атаки безпілотника.

Про це інформують російські засоби масової пропаганди.

Місцеві жителі розповіли, що атака безпілотників була спрямована на нафтобазу ТОВ Аннанафтопродукт, яка розташована в районі населеного пункту Анна.

Місцевий губернатор оголосив про підвищену небезпеку атаки безпілотників кілька годин тому.

Останніми місяцями на території РФ фіксуються атаки дронів на об'єкти військової інфраструктури, нафтопереробні заводи і нафтобази.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сили оборони та ГУР атакували нафтобази та артсклад окупантів у РФ.

Крім того, ми раніше інформували, що у Ростовській області РФ палає нафтобаза, яка постачала паливо російської армії.

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