Навіщо Україні атакувати нафтобази РФ: експерт назвав сенс і перспективи

Знищення резервуарів для зберігання нафти може виявитися для Росії набагато болючішим і патовим, ніж решта спроб натиснути на її воєнно-політичний режим.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснив, навіщо після успішних ударів по російських нафтопереробних заводах Україна тепер зосередилася нафтобазах.

Про це Коваленко написав на своїй Facebook-сторінці.

Оглядач нагадав, що від кінця 2023 року розпочалися системні удари по російських НПЗ. Це призводило до їхньої тимчасової зупинки, ремонтів, однак вони поверталися до роботи.

"Справа в тому, що НПЗ – це як маленьке місто. Щоб зупинити його роботу на рік і більше, необхідно засіб ураження набагато потужніший за дрон з бойовою частиною вагою 30 кг вибухової речовини. Такий дрон міг призупинити роботу НПЗ на деякий час, але не паралізувати їх у довгостроковій перспективі. А ось нафтобази – зовсім інша річ", – зауважив Коваленко.

Він пояснив, що багато російських нафтобаз розміщено у зоні ураження українських дронів-камікадзе з дальністю до 2500 км. Цих нафтобаз є сотні – малих, середніх та великих. Але головне – не кількість нафтобаз, а кількість резервуарів, якими вони оперують. Їх було понад 2500 до початку ударів.

"Суть у тому, що в Росії обмежена кількість резервуарів, відновлення яких або будівництво нових навіть після ураження звичайним дроном-камікадзе займає набагато більше часу, ніж відновлення після аналогічного удару по нафтопереробному заводу. Але найважливіше те, що кількість цих резервуарів у міру завдавання ударів зменшується і зменшується. Причому ефект від таких акцій значно болючіший, ніж від ударів по НПЗ", – пояснив аналітик.

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Ефект від ударів по нафтобазах

Одним з ефектів атак по нафтобазах РФ Коваленко назвав коефіцієнт корисної дії.

"Наприклад, на нафтову базу, де розміщено 20-30 резервуарів, прямують 10 дронів-камікадзе. І навіть якщо дев'ять із них будуть збиті засобами протиповітряної оборони, то один все одно досягне своєї цілі і знищить один резервуар. А від цього спалахує сусідній, а за ним ще один – і так може вигоріти вся нафтобаза. У Пролетарську ми були свідками такого розвитку подій", – зауважив оглядач.

Другий важливий аспект – вплив на фронт, адже завдяки знищенню нафтобаз в ворога будуть проблеми із забезпечення пально-мастильними матеріалами:

"Уявімо (виключно гіпотетично), що в радіусі 2500 км в окупаційних військ не залишиться функціонуючих нафтобаз? Яким буде плече підвезення ПММ у такій ситуації? Скільки часу займатиме забезпечення угруповання РОВ понад 550 тисяч особового складу?"

Третій аспект – видобуток нафти. Росія не може зупинити цей видобуток на більшості свердловин. Зокрема, експерт навів звіт від "Роснедра" за 2019 рік, у якому йдеться, що із 2700 родовищ із сумарними запасами у 28,9 млрд. т нафти 600 родовищ економічно невигідні для розробки. Обсяг нафти на збиткових родовищах – 5,7 млрд т.

"А тепер найголовніше. Якщо на наявних здебільшого практично виснажених родовищах зупинити видобуток нафти, їх вже неможливо буде через якийсь час відновити. Практично всі нафтові родовища Росії у патової ситуації – видобувай до останньої краплі, іншого не дано. І навіть коли барель нафти впав у ціні нижче 30 доларів, російські родовища продовжували добувати чорне золото собі на збиток і накопичувати його на нафтобазах в очікуванні кращих часів", – пояснив Коваленко.

Він припустив, що може виникнути ситуація, коли Росія не зможе продавати нафту, і банально не зможе накопичувати її на своїх нафтобазах, адже їх просто не буде. Знищення резервуарів, яких у РФ обмежена кількість, може привести Москву до нафтового колапсу: коли не тільки не буде баз для зберігання, а й буде поставлено питання руба: а що робити з нафтою, яку видобуваємо? Виливати у поле?

"Фактично удари, по, здавалося б, банальному об'єкту – нафтобазах, тобто не знищення засобів ППО, не штабів, не складів з боєприпасами, а саме резервуарів для зберігання нафти може виявитися для Росії набагато болючішим і патовим, ніж решта спроб натиснути на воєнно-політичний режим РФ", – резюмував аналітик.

Нагадаємо, 28 серпня дрони ГУР вперше атакували нафтобазу в Кіровській області РФ, що розташована на відстані понад 2000 км.

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