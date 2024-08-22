У Ростовській області РФ масово розпродають нафтобази

Нафтобази та НПЗ у Ростовській області масово виставляють на продаж через українські атаки.

У Ростовській області Росії через регулярні українські атаки власники нафтопереробних заводів і нафтобаз почали масово виставляти свої об'єкти на продаж. На ринку нерухомості з'явилося кілька оголошень про продаж таких об'єктів.

Про це повідомляє місцеве видання Privet-Rostov.

Зокрема, вдалося знайти оголошення про продаж трьох нафтобаз, одна з яких наразі не працює, а також двох нафтопереробних заводів. Усі ці об'єкти розташовані в різних районах Ростовської області.

Один з власників виставив на продаж свою нафтобазу 20 серпня. За земельну ділянку, ємності для зберігання пального та залізничний під'їзд він просить щонайменше 30 мільйонів рублів. В іншому оголошенні про продаж нафтобази зазначається, що здача в оренду цього об'єкта може приносити новому власникові 1,1 мільйона рублів на місяць.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни молитвами намагаються загасити нафтобазу на Ростовщині, яка горить четвертий день.

Крім того, ми також інформували, що в Ростовській області РФ запроваджено режим надзвичайної ситуації через пожежу на нафтобазі після атаки дронів.

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