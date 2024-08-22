В Ростовской области РФ массово распродают нефтебазы

Нефтебазы и НПЗ в Ростовской области массово выставляют на продажу из-за украинских атак.
В Ростовской области России из-за регулярных украинских атак владельцы нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз начали массово выставлять свои объекты на продажу. На рынке недвижимости появилось несколько объявлений о продаже таких объектов.
Об этом сообщает местное издание Privet-Rostov.
В частности, удалось найти объявления о продаже трех нефтебаз, одна из которых пока не работает, а также двух нефтеперерабатывающих заводов. Все эти объекты расположены в разных районах Ростовской области.
Один из владельцев выставил на продажу свою нефтебазу 20 августа. За земельный участок, емкости для хранения топлива и железнодорожный подъезд он требует не менее 30 миллионов рублей. В другом объявлении о продаже нефтебазы говорится, что сдача в аренду этого объекта может приносить новому владельцу 1,1 миллиона рублей в месяц.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне молитвами пытаются потушить горящую четвертый день нефтебазу на Ростовщине.
Кроме того, мы также информировали, что на Ростовщине в РФ введен режим чрезвычайной ситуации из-за пожара на нефтебазе после атаки дронов.
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