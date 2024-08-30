Зачем Украине атаковать нефтебазы РФ: эксперт назвал смысл и перспективы

Уничтожение резервуаров для хранения нефти может оказаться для России гораздо более болезненным и патовым, чем остальные попытки надавить на ее военно-политический режим.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, зачем после успешных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам Украина теперь сосредоточилась на нефтебазах.

Об этом Коваленко написал на своей Facebook-странице.

Обозреватель напомнил, что с конца 2023 года начались системные удары по российским НПЗ. Это приводило к их временной остановке, ремонтам, однако они возвращались к работе.

"Дело в том, что НПЗ – это как маленький город. Чтобы остановить его работу на год и более, необходимо средство поражения гораздо мощнее дрона с боевой частью весом 30 кг взрывчатого вещества. Такой дрон мог приостановить работу НПЗ на некоторое время, но не парализовать их в долгосрочной перспективе. А вот нефтебазы – совсем другое дело”, – заметил Коваленко.

Он объяснил, что многие российские нефтебазы расположены в зоне поражения украинских дронов-камикадзе с дальностью до 2500 км. Этих нефтебаз есть сотни – малых, средних и больших. Но главное – не количество нефтебаз, а количество резервуаров, которыми они оперируют. Их было более 2500 до начала ударов.

"Суть в том, что у России ограниченное количество резервуаров, восстановление которых или строительство новых даже после поражения обычным дроном-камикадзе занимает гораздо больше времени, чем восстановление после аналогичного удара по нефтеперерабатывающему заводу. Но самое важное то, что количество этих резервуаров по мере нанесения ударов уменьшается и уменьшается. Причем эффект от таких акций значительно болезненнее, чем от ударов по НПЗ", – объяснил аналитик.

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Эффект от ударов по нефтебазам

Одним из эффектов атак по нефтебазам РФ Коваленко назвал коэффициент полезного действия.

"Например, на нефтяную базу, где размещено 20-30 резервуаров, направляются 10 дронов-камикадзе. И даже если девять из них будут сбиты средствами противовоздушной обороны, то один все равно достигнет своей цели и уничтожит один резервуар. А от этого вспыхивает соседний, а за ним еще один – и так может выгореть вся нефтебаза. В Пролетарске мы были свидетелями такого развития событий", – заметил обозреватель.

Второй важный аспект – влияние на фронт, ведь благодаря уничтожению нефтебаз у врага будут проблемы с обеспечением горюче-смазочными материалами:

"Представим (исключительно гипотетически), что в радиусе 2500 км у оккупационных войск не останется функционирующих нефтебаз? Каким будет плечо подвоза ГСМ в такой ситуации? Сколько времени будет занимать обеспечение группировки РОВ более 550 тысяч личного состава?"

Третий аспект – добыча нефти. Россия не может остановить эту добычу на большинстве скважин. В частности, эксперт привел отчет от "Роснедр" за 2019 год, в котором говорится, что из 2700 месторождений с суммарными запасами в 28,9 млрд т нефти 600 месторождений экономически невыгодны для разработки. Объем нефти на убыточных месторождениях – 5,7 млрд. т.

"А теперь самое главное. Если на имеющихся в большинстве своем практически истощенных месторождениях остановить добычу нефти, их уже невозможно будет через какое-то время восстановить. Практически все нефтяные месторождения России в патовой ситуации – добывай до последней капли, другого не дано. И даже когда баррель нефти упал в цене ниже 30 долларов, российские месторождения продолжали добывать черное золото себе в убыток и накапливать его на нефтебазах в ожидании лучших времен", – объяснил Коваленко.

Он предположил, что может возникнуть ситуация, когда Россия не сможет продавать нефть и банально не сможет накапливать ее на своих нефтебазах, ведь их просто не будет. Уничтожение резервуаров, которых у РФ ограниченное количество, может привести Москву к нефтяному коллапсу: когда не только не будет баз для хранения, но и будет поставлен вопрос ребром: а что делать с добываемой нефтью? Выливать в поле?

"Фактически удары, по, казалось бы, банальному объекту – нефтебазам, то есть не уничтожение средств ПВО, не штабов, не складов с боеприпасами, а именно резервуаров для хранения нефти может оказаться для России гораздо более болезненным и патовым, чем остальные попытки нажать на военно-политический режим РФ", – резюмировал аналитик.

Напомним, 28 августа дроны ГУР впервые атаковали нефтебазу в Кировской области РФ, расположенную на расстоянии более 2000 км.

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