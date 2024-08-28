Преодолели более 2000 километров: дроны ГУР впервые атаковали нефтебазу в Кировской области РФ

БпЛА впервые атаковали цель на такой удаленности.

Дроны ГУР МО 28 августа нанесли удар по нефтебазе ФГКУ "Зенит" вблизи населенного пункта Котельнич Кировской области РФ. Атака на нефтебазу была совершена дронами-камикадзе украинского производства.

Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на источники в украинской разведке.

Там подчеркнули, что это первый случай атаки украинских дронов по объекту в Кировской области РФ. Цель расположена на расстоянии более 2000 км от границы Украины.

Как известно, нефтебаза "Зенит" является объектом оборонно-промышленного комплекса РФ и обеспечивает горючим российские войска, которые воюют в Украине.

Напомним, в Ростовской области России горит нефтебаза "Атлас". Она снабжала топливом российскую армию.

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