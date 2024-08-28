В России вспыхнула очередная нефтебаза: что произошло

Ростовскую область атаковали неизвестные дроны.
По предварительной информации в Каменском районе Ростовской области России в результате падения обломков сбитого дрона произошел пожар на территории местной нефтебазы.
Очевидцы публикуют соответствующие фотографии в социальных сетях.
Атака произошла примерно в 2:45 ночи по российскому, позже ее подтвердил местный губернатор. На место пожара под Каменск-Шахтинским уже выехали все экстренные службы, информации о пострадавших пока не было.
Власти убеждают, что якобы четыре беспилотника были сбиты в Ростовской области, пострадавших нет.
Напомним, в среду, 21 августа, появились спутниковые фото из российского Пролетарска. Там горела нефтебаза Федерального агентства по государственному резерву России.
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