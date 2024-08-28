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В России вспыхнула очередная нефтебаза: что произошло

В России вспыхнула очередная нефтебаза: что произошло

В России – снова пожар на нефтебазе / Фото: pixabay.com

Ростовскую область атаковали неизвестные дроны.

По предварительной информации в Каменском районе Ростовской области России в результате падения обломков сбитого дрона произошел пожар на территории местной нефтебазы.

Очевидцы публикуют соответствующие фотографии в социальных сетях.

Атака произошла примерно в 2:45 ночи по российскому, позже ее подтвердил местный губернатор. На место пожара под Каменск-Шахтинским уже выехали все экстренные службы, информации о пострадавших пока не было.

Нефтебаза вспыхнула после взрыва / © из соцсетей
Нефтебаза вспыхнула после взрыва / Фото: из соцсетей

Власти убеждают, что якобы четыре беспилотника были сбиты в Ростовской области, пострадавших нет.

Напомним, в среду, 21 августа, появились спутниковые фото из российского Пролетарска. Там горела нефтебаза Федерального агентства по государственному резерву России.

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