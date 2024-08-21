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Удар по нефтебазе Пролетарска: появились спутниковые снимки, пожар продолжается (фото, видео)

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Удар по нефтебазе Пролетарска: появились спутниковые снимки, пожар продолжается (фото, видео)

Нефтебаза Пролетарская

Усилия, прилагаемые россиянами, напрасны.

В среду, 21 августа, появились спутниковые фото из российского Пролетарска. Там все еще горит нефтебаза Федерального агентства по государственному резерву России.

Соответствующие фото были обнародованы в соцсети X (Twitter).

Нефтебаза Пролетарская / ©
Нефтебаза Пролетарская

"Направление ветра продолжает в сторону Азовского моря. Я сделал снимок состояния всех резервуаров на объекте", – говорится в сообщении.

Нефтебаза Пролетарская / ©
Нефтебаза Пролетарская

Как детализировали, всего нефтебаза имеет 78 крупных резервуаров, из которых сейчас:

  • 14 разрушено;
  • 4 разрушены частично;
  • 44 неизвестно;
  • 16 невредимы.

"На данный момент россияне пресекли попытки гашения нефтебазы, огородили, наблюдают",  иронически указал военный Станислав Бунятов.

Что происходит на нефтебазе Пролетарской Ростовской области

Что происходит на нефтебазе Пролетарской Ростовской области

Напомним, в Пролетарске в Ростовской области 4-й день продолжает гореть нефтебаза. Сегодня прогремели уже 3 взрыва, а местные сообщили о по меньшей мере 22 горящих резервуарах. Русские священники устроили молебен.

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