Усилия, прилагаемые россиянами, напрасны.
В среду, 21 августа, появились спутниковые фото из российского Пролетарска. Там все еще горит нефтебаза Федерального агентства по государственному резерву России.
Соответствующие фото были обнародованы в соцсети X (Twitter).
"Направление ветра продолжает в сторону Азовского моря. Я сделал снимок состояния всех резервуаров на объекте", – говорится в сообщении.
Как детализировали, всего нефтебаза имеет 78 крупных резервуаров, из которых сейчас:
- 14 разрушено;
- 4 разрушены частично;
- 44 неизвестно;
- 16 невредимы.
"На данный момент россияне пресекли попытки гашения нефтебазы, огородили, наблюдают", – иронически указал военный Станислав Бунятов.
Напомним, в Пролетарске в Ростовской области 4-й день продолжает гореть нефтебаза. Сегодня прогремели уже 3 взрыва, а местные сообщили о по меньшей мере 22 горящих резервуарах. Русские священники устроили молебен.
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