В Курской области уничтожили российский радар – обозреватель

Приблизительная стоимость комплекса – 100 млн долларов США.
В Курской области России повредили или разрушили радар RLM-M. Речь идет о российском радаре радиолокационного комплекса "Небо-СВУ" в Курской области.
Об этом сообщает в социальной сети Х (бывший Twitter – ред.) обозреватель и расследователь открытой информации Джон Марки.
Радар был расположен около 11 километров западнее Курска, как видно на изображении Airbus, сделанном в середине июля 2024 года.
Приблизительная стоимость комплекса, как сообщает украинский журналист Андрей Цаплиенко, 100 млн долларов США.
Добавим, что ранее эксперт оценил, как далеко ВСУ продвинулись в Курской области.
Напомним, что ВСУ взяли под контроль еще два населенных пункта в Курской области. Продолжаются активные действия по еще одному населенному пункту. Также есть пополнение обменного фонда.
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