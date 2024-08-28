В Сумской области произошло 290 взрывов

Стала известна ситуация на приграничии Сумской области по состоянию на 21:00 27 августа 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в социальных сетях.

В течение дня россияне совершили 81 обстрел приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 290 взрывов. Обстрелы потерпели Великописаревская, Белопольская, Березовская, Сумская, Эсманьская, Глуховская, Середино-Будская, Краснопольская, Шалыгинская, Новослободская громады.

Краснопольская громада: россияне совершили обстрел из артиллерии (34 взрыва), минометный обстрел (29 взрывов), атаку FPV-дроном (21 взрыв), совершили пуск авиабомб КАБ (2 взрыва).

Эсманьская громада: враг совершил авиаудар КАБ (8 взрывов), избивал из миномета (30 взрывов), атаковал FPV-дроном (3 взрыва).

Сумская громада: враг нанес удар БПЛА типа Ланцет (1 взрыв).

Березовская громада: авиаудар КАБ (3 взрыва).

Белопольская громада: враг совершил авиаудар КАБ (9 взрывов), также россияне били из миномета (18 взрывов).

Великописаревская громада: осуществлен артиллерийский обстрел (26 взрывов), минометный обстрел (17 взрывов), гранатометный обстрел (12 взрывов), также враг атаковал FPV-дронами (4 взрыва), произошел сброс взрывного устройства с БПЛА (7 взрывов).

Глуховская громада: осуществлен пуск авиабомб КАБ (4 взрыва).

Шалыгинская громада: пуск авиабомб КАБ (1 взрыв), враг обстрелял общину из РСЗО (15 взрывов), избивал из миномета (10 взрывов).

Новослободская громада: совершена атака FPV-дроном (1 взрыв).

Средне-Будская громада: враг совершил атаку FPV-дронами (4 взрыва) и минометный обстрел (6 взрывов).

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Напомним, 27 августа Россия устроила вторую массовую атаку по Украине. В этот раз под обстрел попали Киев и Киевская область, Запорожье, Кривой Рог и Хмельницкая область. В результате атак были зафиксированы многочисленные разрушения и ранения.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Россияне УДАРОМ Уничтожили ОТЕЛЬ в Кривом Роге! Погибшие и раненые! Под завалами – люди!

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