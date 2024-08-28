На Сумщині відбулося 290 вибухів

Стала відома ситуація на прикордонні Сумської області станом на 21:00 27 серпня 2024 року.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соціальних мережах.

Протягом дня росіяни здійснили 81 обстріл прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 290 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська, Білопільська, Березівська, Сумська, Есманьська, Глухівська, Середино-Будська, Краснопільська, Шалигинська, Новослобідська громади.

Краснопільська громада: росіяни здійснили обстріл з артилерії (34 вибухи), мінометний обстріл (29 вибухів), атаку FPV-дроном (21 вибух), здійснили пуск авіабомб КАБ (2 вибухи).

Есманьська громада: ворог здійснив авіаудар КАБ (8 вибухів), бив з міномета (30 вибухів), атакував FPV-дроном (3 вибухи).

Сумська громада: ворог завдав удар БПЛА типу «Ланцет» (1 вибух).

Березівська громада: авіаудар КАБ (3 вибухи).

Білопільська громада: ворог здійснив авіаудар КАБ (9 вибухів), також росіяни били з міномета (18 вибухів).

Великописарівська громада: здійснено артилерійський обстріл (26 вибухів), мінометний обстріл (17 вибухів), гранатометний обстріл (12 вибухів), також ворог атакував FPV-дронами (4 вибухи), відбулось скидання вибухового пристрою з БПЛА (7 вибухів).

Глухівська громада: здійснено пуск авіабомб КАБ (4 вибухи).

Шалигинська громада: пуск авіабомб КАБ (1 вибух), ворог обстріляв громаду із РСЗВ (15 вибухів), бив з міномета (10 вибухів).

Новослобідська громада: здійснено атаку FPV-дроном (1 вибух).

Середино-Будська громада: ворог здійснив атаку FPV-дронами (4 вибухи) та мінометний обстріл (6 вибухів).

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Нагадаємо, 27 серпня Росія влаштувала другу поспіль масовану атаку по Україні. Цього разу під обстріл потрапили Київ і Київська область, Запоріжжя, Кривий Ріг та Хмельницька область. Унаслідок атак було зафіксовано численні руйнування та поранення.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Росіяни УДАРОМ ЗНИЩИЛИ ГОТЕЛЬ у Кривому Розі! Загиблі та поранені! Під завалами - люди!

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