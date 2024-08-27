Как далеко ВСУ продвинулись в Курской области через неделю: оценка эксперта

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на днях заявил, что под украинским контролем находятся 1263 квадратных километра территории РФ.

Военно-политический обозреватель группы " Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал данные Сырского.

Он считает, что о реальной ситуации в Курской области "нам никто не расскажет".

"Результат, озвученный генералом Сырским, это тот результат, который можно озвучивать журналистам, чтобы те разнесли по своим площадкам. Сегодня была озвучена цифра контроля территории 1294 км². 15 августа это было 1150 км². 20 августа генерал Сырский докладывал президенту Украины о контроле 1263 км². То есть, за неделю плюс 31 км или в среднем 4,5 км в сутки", — пишет Коваленко.

В то же время, по его словам, на фоне того, как зона контроля в Курской области все же продолжает расширяться, внимания к этой зоне отчуждения у российских говорящих голов все меньше и меньше. Кроме того, у них стало проявляться все больше апатичности.

"С одной стороны, это лишний раз демонстрирует то, что россиянам наплевать на своих соотечественников и в какой-то момент даже шок-контент идет на задний план. Если только не нарушить внимание аналогичным или чем-то неожиданным. С другой стороны, это позволяет проводить операции на территории России любого масштаба. Например, Курская операция пока не вышла на оперативный уровень, но очень близка к этому, особенно в районе Коренева», – прогнозирует эксперт.

Зеленский назвал главную причину наступления на территорию РФ.

Читайте также: