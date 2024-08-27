Моди обсудил с Путиным Украину: что известно

Стороны обсудили визит Моди в Киев и войну России против Украины.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, обсуждали визит Моди в Киев и войну РФ против Украины, которую индийский премьер называет "российско-украинским конфликтом".

"Сегодня состоялся разговор с президентом Путиным... Обменялись мнениями по поводу российско-украинского конфликта и моими впечатлениями от недавнего визита в Украину. Подтвердил твердую приверженность Индии поддержке скорейшего, крепкого и мирного урегулирования конфликта", — написал Моди в социальной сети Х во вторник, 27 августа.

Индийский премьер также сообщил, что в ходе разговора стороны "обсуждали меры по дальнейшему укреплению особого и привилегированного стратегического партнерства".

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и подтвердил свою приверженность делу восстановления мира в Украине.

Читайте также: