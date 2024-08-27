Моди в разговоре с Байденом подтвердил приверженность установлению мира в Украине

В ходе телефонного разговора премьер-министр Индии Нарендра Моди с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом подтвердил свою приверженность делу восстановления мира в Украине.

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Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Он заявил, что во время разговора с Байденом он обсудил ряд региональных и глобальных вопросов, включая войну России против Украины.

"Провел сегодня телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Мы подробно обсудили разные региональные и глобальные вопросы, в том числе ситуацию в Украине. Я подтвердил полную поддержку Индией быстрого восстановления мира и стабильности", — отметил Моди.

Кроме того, Моди добавил, что обсуждал с президентом США ситуацию в Бангладеш и "потребность в быстром восстановлении нормального состояния и защите меньшинств, особенно индусов".

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Индии Моди откровенно рассказал, что сказал Путину из-за войны России против Украины.

Кроме того, мы также информировали, что у Байдена прокомментировали визит премьера Индии в Украину.

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