У Байдена прокомментировали визит премьера Индии в Украину

Индия имеет возможность помочь прекращению российской агрессии против Украины.

Такое мнение высказал Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя состоявшийся 23 августа визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину.

Он заявил, что визит Моди в Киев и его встреча с президентом Владимиром Зеленским может помочь положить конец российской агрессии, что согласуется с видением Зеленского по справедливому миру, тогда США "думают, что это будет полезно".

"Если есть страна, которая готова помочь в попытке прекратить войну в Украине, мы это приветствуем. Но если вы хотите помочь, то нужно вести разговоры с украинцами", — сказал чиновник Белого дома.

Кроме того, не напомнил, что США продолжают настаивать на внешнеполитическом принципе — "ничего об Украине без Украины".

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Индии Моди откровенно рассказал, что сказал Путину из-за войны России против Украины.

Кроме того, мы также информировали, что Украина и Индия подписали четыре важных документа.

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