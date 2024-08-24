В МИДе Индии прокомментировали возможность приглашения РФ на следующий мирный саммит

Также в МИДе заявили, что неизвестно, приедут ли россияне, если их пригласят.

Украина должна самостоятельно решать вопрос о том, должны ли быть представители РФ на втором Саммите мира.

Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

"Это их (Украина, — ред.) инициатива, в которой мы участвуем. Поэтому я думаю, что это открытый вопрос. Какими будут следующие шаги? Кто именно приедет на запад? Придут ли россияне или не придут? Знаете, это не тот вопрос, который мы должны решать. Это вопрос, который, вероятно, решает правительство Украины", — сказал он.

Дипломат воздержался от комментирования мирного плана, представленного Китайом. В то же время он отметил, что это вопрос для "заинтересованных сторон".

"По поводу того, что Китай мог предложить, я думаю, что здесь не мы должны отвечать, а заинтересованные стороны. Поэтому я бы предложил адресовать этот вопрос украинскому правительству", — отметил Джайшанкар.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Индии Моди откровенно рассказал, что сказал Путину из-за войны России против Украины.

Кроме того, мы также информировали, что Украина и Индия подписали четыре важных документа.

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