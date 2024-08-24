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Пентагон обнародовал содержание нового пакета военной помощи Украине

Пентагон обнародовал содержание нового пакета военной помощи Украине

Пентагон обнародовал содержимое нового пакета помощи / Фото: Associated Press

Новый пакет содержит средства, обеспечивающие насущные потребности украинских военных.

В Министерстве обороны Соединенных Штатов обнародовали данные о новом пакете военнойпомощи, о котором ранее объявил президент США Джо Байден.

Об этом говорится в сообщении на сайте Пентагона.

В сообщении указывается, что новый пакет содержит средства, обеспечивающие насущные потребности украинских военных, включая боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, возможности противовоздушной обороны и противотанковое оружие.

Также обнародован перечень вооружений, которые получат ВСУ:

  • системы для противодействия беспилотникам C-UAS;
  • боеприпасы для систем HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм;
  • ракеты TOW;
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • военные автомобили HMMWV;
  • патроны к стрелковому оружию;
  • медицинское оборудование;
  • оборудование и боеприпасы для взрыва;
  • запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.

Пакет был предоставлен в рамках полномочий президента США по изъятию вооружения из американских складов, что означает скорую доставку боеприпасов на фронт.

В Пентагоне добавили, что США и международная коалиция почти из 50 членов НАТО и партнеров остаются преданными поддержке Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пентагоне заявили, что США не запрещают Украине использовать оружие для ударов по РФ.

Кроме того, мы также информировали, что в Пентагоне заявили, что обсуждают с Украиной долгосрочные целые операции на Курщине.

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