Пентагон обнародовал содержание нового пакета военной помощи Украине

Новый пакет содержит средства, обеспечивающие насущные потребности украинских военных.
В Министерстве обороны Соединенных Штатов обнародовали данные о новом пакете военнойпомощи, о котором ранее объявил президент США Джо Байден.
Об этом говорится в сообщении на сайте Пентагона.
В сообщении указывается, что новый пакет содержит средства, обеспечивающие насущные потребности украинских военных, включая боеприпасы для ракетных систем и артиллерии, возможности противовоздушной обороны и противотанковое оружие.
Также обнародован перечень вооружений, которые получат ВСУ:
- системы для противодействия беспилотникам C-UAS;
- боеприпасы для систем HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 155 и 105 мм;
- ракеты TOW;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- военные автомобили HMMWV;
- патроны к стрелковому оружию;
- медицинское оборудование;
- оборудование и боеприпасы для взрыва;
- запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.
Пакет был предоставлен в рамках полномочий президента США по изъятию вооружения из американских складов, что означает скорую доставку боеприпасов на фронт.
В Пентагоне добавили, что США и международная коалиция почти из 50 членов НАТО и партнеров остаются преданными поддержке Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что в Пентагоне заявили, что США не запрещают Украине использовать оружие для ударов по РФ.
Кроме того, мы также информировали, что в Пентагоне заявили, что обсуждают с Украиной долгосрочные целые операции на Курщине.
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