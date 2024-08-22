"Интенсивные консультации": сенатор США о поставках оружия в Украину

Сенатор заверил, что у США есть стратегическое решение – Украина должна получить все, что ей нужно для защиты.

Между украинскими и американскими военными проходят очень интенсивные консультации по поводу конкретного оружия на американских складах.

Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель Комитета по иностранным делам Сената США Бен Кардин.

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"Сейчас проходят очень интенсивные консультации между украинскими и американскими военными по поводу того, какое конкретно оружие есть на складах. Что может появиться, что нужно для фронта срочно", – сказал он.

Сенатор заверил, что у США есть стратегическое решение – Украина должна получить все, что ей нужно для защиты. В частности, в этом перечне есть дальнобойное оружие.

"Мы хотим быть уверенными, что у Украины есть возможность защищаться против оружия большой дальности, которую использует Россия. Поэтому у украинского запроса есть все основания и просто сейчас происходит активное обсуждение того, как организовать такие поставки. И даже в какие даты это произойдет", – подытожил Бен Кардин.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что Украина просит США разрешения бить Ataсмs по аэродромам РФ. Между тем, CNN выяснило, что не позволяют этого делать не из-за риска эскалации, а потому, что имеют лишь ограниченные запасы ракет большой дальности.

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