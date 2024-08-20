Байден – о Харрис и поддержке Украины: "Мы никогда не склонимся перед Путиным"

Байден назвал сопротивление Украины агрессии России среди успехов своей политики, подводя итог своей карьеры на съезде партии.
Президент США Джо Байден назвал сопротивление Украины агрессии России среди успехов своей политики, подводя итог своей карьеры на съезде партии.
Об этом пишет "Голос Америки".
После 50 лет в политике Байден передает лидерство в партии. 21 июля Байден снял свою кандидатуру с президентской гонки, после неудачных дебатов против своего оппонента – республиканца Дональда Трампа. Байден поддержал вице-президента Камалу Харрис для участия в президентской гонке, что дало новый толчок избирательной кампании демократов.
В своем обращении к съезду Байден очертил принципы своей политики, включая защиту среднего класса, развитие инфраструктуры и производства микрочипов, создание рабочих мест, усилия по снижению цен на рецептурное лекарство, мероприятия, которые Байден отстаивал со времени своей работы в Сенате и т.д.
Джо Байден раскритиковал своего предшественника Трампа и подчеркнул важность лидерства США в мире и успехи его администрации в укреплении мировых альянсов, противостоянии России и Китая.
"Мы никогда не склонимся перед Путиным", – сказал он о себе и Камале Харрис. "Путин думал, что захватит Киев через три дня. Три года спустя Украина еще свободна", – добавил Байден. Он отметил недавний обмен с Россией, что позволил вернуть незаконно удерживаемых там американцев.
Что касается укрепления альянсов, Байден добавил: "Я провел почти 190 часов с моими партнерами главами государств в Европе, чтобы укрепить НАТО. Мы это сделали, мы объединили Европу, чего не было годами, добавив Швецию и Финляндию в НАТО".
Байден указал, что его администрация без устали работает над достижением прекращения огня в войне Израиля и ХАМАСа, а также доставки гуманитарной помощи в регион. Он выразил солидарность с протестующими, вышедшими на улицы в Чикаго во время проведения съезда партии с требованием достичь прекращения огня в Полосе Газы.
Байден призвал американцев голосовать за Харрис и сказал, что не держит зла на тех, кто убедил его снять кандидатуру с президентских выборов.
Президент США завершил свое выступление словами из гимна: "Америка, я отдал тебе лучшее". "Я отдавал тебе лучше 50 лет, — сказал президент США. — Надеюсь, вы знаете, как я благодарен вам всем".
Ряд участников съезда выразили благодарность Байдену.
Вице-президента США Камала Харрис выступила с незапланированным кратким обращением к участникам съезда Демократической партии в понедельник, чтобы поблагодарить Байдена за его лидерство.
"Я хочу начать с того, что отметить нашего чрезвычайного президента Джо Байдена", — сказала Харрис в короткой речи в первый день съезда партии. Как ожидается, Харрис произнесет программную речь, в которой примет номинацию от партии в последний день съезда в четверг.
"Спасибо за ваше историческое лидерство, за вашу жизнь служения нашей стране и за все, что вы продолжите делать. Мы всегда благодарны вам", – сказала Харрис.
Выступавший перед Байденом сенатор от Демократической партии Крис Кунс поблагодарил президента США за службу и отметил его роль в сотрудничестве с законодателями, чтобы утвердить "самые существенные законы за 60 лет, чтобы помочь ветеранам, продвигать безопасность оружия, снизить цены на рецептурные лекарства, борьбу с изменением климата, восстановление мостов и доступа в интернет, возвращение производства в Америку".
Кунс также поблагодарил Байдена за его поддержку кандидатуры Харрис на выборах.
Демократы уважают Байдена как великодушного лидера, ставящего страну выше своих политических амбиций и предпринявшего важные шаги, чтобы помочь во второй раз победить Дональда Трампа на выборах.
Бывшая кандидат в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон начала свое выступление на съезде с благодарности Байдену.
Байден "продвигает демократию дома и за границей", – сказала Клинтон.
"Он вернул достоинство, порядочность и компетентность обратно в Белый дом и показал, что значит быть настоящим патриотом", – добавила Клинтон о Байдене.
Участники съезда приветствовали Клинтон, которая является одним из самых влиятельных политиков партии, овациями. В 2016 году Клинтон представляла партию на президентских выборах, но проиграла гонки Дональду Трампу.
Участники съезда критиковали экономическую политику Трампа, его роль в штурме Капитолия 6 января, ограничение права на аборты, а также противопоставляли биографию Харрис и Трампа. Харрис, которая до политической деятельности была прокурором, происходит из среднего класса, контрастирующего с происхождением Трампа, выходца из зажиточной семьи торговца недвижимостью.
Ранее в понедельник Трамп и кандидат в вице-президенты от Демократической партии Джей Ди Венс провели встречи с избирателями в Пенсильвании, в основном, посвященные вопросам цен на продовольствие и энергетику. Вэнс раскритиковал план Харрис добиться уменьшения цен на продовольствие, сказав, что у нее была такая возможность во время вице-президентства.
Напомним, ранее сообщалось, что Харрис и Трамп имеют равные шансы на победу.
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