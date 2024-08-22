"Інтенсивні консультації": сенатор США про постачання зброї до України

Сенатор запевнив, що у США є стратегічне рішення – Україна має отримати все, що їй потрібно для захисту.

Між українськими та американськими військовими відбуваються дуже інтенсивні консультації щодо того, яка конкретно зброя є на американських складах.

Про це в ефірі телемарафону заявив керівник Комітету з закордонних справ Сенату США Бен Кардін.

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"Зараз відбуваються дуже інтенсивні консультації між українськими та американськими військовими щодо того, яка конкретно зброя є на складах. Що може з'явитися, що потрібно для фронту терміново", – сказав він.

Сенатор запевнив, що у США є стратегічне рішення – Україна має отримати все, що їй потрібно для свого захисту. Зокрема, у цьому переліку є далекобійна зброя.

"Ми хочемо бути впевненими, що в України є можливість захищатися проти зброї великої дальності, яку використовує Росія. Тому український запит має всі підстави і просто зараз відбувається активне обговорення того, як організувати такі поставки. І навіть в які дати це відбудеться", – підсумував Бен Кардін.

Раніше видання The Washington Post повідомило, що Україна просить США дозволу бити Ataсms по аеродромах РФ. Тим часом CNN з'ясувало, що не дозволяють цього робити не через ризик ескалації, а тому, що мають лише обмежені запаси ракет великої дальності.

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