Стрілянина на Тернопільщині: померла третя жінка — все, що відомо

Жінка після поранення перебувала в тяжкому стані. Лікарі боролися за її життя, але врятувати не змогли.

Померла третя жінка після стрілянини в Доброводах на Тернопільщині.

Про це повідомили журналісти "20 хвилин" із посиланням на власні джерела.

Інформацію підтвердили односельці та староста села Ігор Мних.

Як уже повідомляв ТСН.ua, 15 серпня 45-річний військовий, який був у добовому наряді, покинув свою частину зі зброєю. За інформацією спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, він здійснив кілька десятків пострілів у селян.

Дві місцеві жительки, Ольга та Марія, яка святкувала свій день народження, загинули. Ще четверо місцевих він поранив.

"Марія Миколаївна померла 21 серпня в лікарні. На момент смерті їй було орієнтовно 85 років. Гарна була жінка. Шкода, що трапилося таке горе. Це вже третє поховання в селі за тиждень. Співчуваю рідним і знайомим", — каже Ігор Мних.

Поліція згодом затримала чоловіка. Ним виявився житель Житомирської області.

Марія Миколаївна після поранення перебувала в тяжкому стані. Лікарі боролися за її життя, але врятувати не змогли.

"Ще 21 серпня у селі говорили, що наче померла, то я навіть вірити не хотіла. А вже 22 серпня привезли з Тернополя до села. Я з нею особисто не знайома, але шкода жінку. У неї така гарна сім'я, знаю, що її донька працює вчителькою в нашій школі. Співчуваю рідним і знайомим", — сказала місцева жителька.

Журналісти повідомили, що після стрілянини постраждалу жінку доправили до Збаразької центральної районної лікарні. За словами директора медзакладу Григорія Чепіля, вона була у складному стані, але медикам вдалося її стабілізувати.

"Жінка мала вогнепальне поранення. За розпорядженням департаменту охорони здоров'я ОВА її та ще одного постраждалого транспортували до Тернопільської обласної клінічної лікарні. Вже в Тернополі її прооперували", — сказали в лікарні.

Нагадаємо, 15 серпня чоловік у військовій формі відкрив вогонь по місцевих жителях. За їхніми словами, він стріляв хаотично. Люди почали тікати, але жертв уникнути не вдалося. Двоє людей загинули, четверо дістали поранення.

Також в ексклюзиві ТСН.ua журналісти повідомили про моторошні подробиці розстрілу людей на Тернопільщині.

Станом на 22 серпня відомо, що вирішується питання про внесення відомостей за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Матеріали за підслідністю будуть скеровані до Державного бюро розслідувань.

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