На Тернопільщині чоловік відкрив стрілянину по людях: є загиблі

У середу, 15 серпня, у селі Доброводи Тернопільського району невідомий чоловік, одягнений у військову форму, відкрив стрілянину по людях та втік. Внаслідок інциденту двоє людей загинули, ще троє отримали поранення. Зловмисника вже затримали правоохоронці.

Про це повідомила Національна поліція України.

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Як відзначили у поліції, для пошуку зловмисника в області була введена спеціальна поліцейська операція.

"Правоохоронці встановили особу підозрюваного та його можливий напрямок руху. У результаті подальших злагоджених дій із залученням співробітників спецпідрозділу КОРД, чоловік, причетний до скоєння злочину, був затриманий. Ним виявився 45-річний житель Житомирської області. Поліцейські вилучили у нього зброю"

Наразі вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Матеріали за підслідністю будуть скеровані до Державного бюро розслідувань.

Раніше на Вінниччині під час конфлікту фермер застрелив власного сина. Батько вистрелив йому у голову через міжособистісний конфлікт.

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