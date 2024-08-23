США объявят о новом пакете военной помощи для Украины — Associated Press

В Вашингтоне пытаются лучше понять операцию Вооруженных сил Украины в Курской области.
Украина получит от США очередной пакет военной помощи на сумму 125 миллионов долларов.
Об этом сообщает издание Associated Press.
Издание пишет, что в настоящее время в Вашингтоне работают над тем, чтобы лучше понять операцию Вооруженных сил Украины в Курской области, а также возможность продвижения Украины вперед после двух лет войны.
Анонимные источники сообщили журналистам, что в новом пакете будут ракеты противовоздушной обороны, боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), Javelin и ряд других противотанковых ракет.
Также в новом пакете помощи Украины получит оборудование по борьбе с беспилотниками и радиоэлектронной борьбе, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, транспортные средства и другое оборудование.
"Чиновники говорили на условиях анонимности, поскольку о помощи не было объявлено публично. Официальное объявление может появиться уже в пятницу, в канун Дня Независимости Украины. Оружие предоставляется в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений, а это значит, что оно берется из составов Пентагона и может быть доставлена быстрее", — отмечают в издании.
Напомним, ранее сообщалось, что союзники Украины по НАТО не выполняют обещаний по ускорению поставок систем ПВО.
Кроме того, мы также информировали, что Германия передала Украине новый пакет помощи.
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