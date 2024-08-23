В Черкасской области раздались взрывы — СМИ

Перед взрывами в области была объявлена воздушная тревога.

В Черкасской области в ночь на 23 августа прогремели взрывы.

Об этом сообщает Общественное.

В сообщении указывается, что взрывы прогремели в пределах области.

"В Черкасской области слышны повторные звуки взрывов", — говорится в сообщении.

Перед взрывами в области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического оружия.

Мониторинговые каналы сообщают, что, по предварительным данным, российские захватчики обстреляли Черкасщину ракетами Hwasong-11G KN-23 из Северной Кореи.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумах раздался взрыв.

Кроме того, мы также информировали, что ночью в Хмельницкой области произошли взрывы.

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