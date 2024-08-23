В Черкасской области раздались взрывы — СМИ

Перед взрывами в области была объявлена воздушная тревога.
В Черкасской области в ночь на 23 августа прогремели взрывы.
Об этом сообщает Общественное.
В сообщении указывается, что взрывы прогремели в пределах области.
"В Черкасской области слышны повторные звуки взрывов", — говорится в сообщении.
Перед взрывами в области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического оружия.
Мониторинговые каналы сообщают, что, по предварительным данным, российские захватчики обстреляли Черкасщину ракетами Hwasong-11G KN-23 из Северной Кореи.
Напомним, ранее сообщалось, что в Сумах раздался взрыв.
Кроме того, мы также информировали, что ночью в Хмельницкой области произошли взрывы.
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