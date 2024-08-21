Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы

Прошло без пострадавших.
В ночь на среду, 21 августа, в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы. В небе над регионом сработали силы ПВО.
Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.
"Сегодня ночью, во время воздушной тревоги, в пределах области силы ПВО уничтожили два враждебных БпЛА типа Shahed", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, обошлось без последствий. Информации о травмированных нет.
Как сообщалось, армия РФ атаковала Ивано-Франковскую область. Воздушная тревога длилась менее часа и была объявлена из-за угрозы БПЛА.
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