Вночі у Хмельницькій області сталися вибухи

Вночі проти середи, 21 серпня, у Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В небі над регіоном спрацювали сили ППО.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, в межах області сили ППО знищили два ворожих БпЛА типу Shahed", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, минулося без наслідків. Інформації про травмованих немає.

Як повідомлялося, армія РФ атакувала Івано-Франківську область. Повітряна тривога тривала менше години і була оголошена через загрозу БпЛА.

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