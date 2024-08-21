Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Вночі у Хмельницькій області сталися вибухи

Вночі у Хмельницькій області сталися вибухи

Вибухи. / Фото: Associated Press

Минулося без потерпілих.

Вночі проти середи, 21 серпня, у Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В небі над регіоном спрацювали сили ППО.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, в межах області сили ППО знищили два ворожих БпЛА типу Shahed", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, минулося без наслідків. Інформації про травмованих немає.

Як повідомлялося, армія РФ атакувала Івано-Франківську область. Повітряна тривога тривала менше години і була оголошена через загрозу БпЛА.

Читайте також: 

Оперативна інформація з фронту на ранок 21 серпня

Оперативна інформація з фронту на ранок 21 серпня

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація