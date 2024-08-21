Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти просунулися біля п'яти населених пунктів на Донбасі: мапи DeepState

Окупанти просунулися біля п'яти населених пунктів на Донбасі: мапи DeepState

Російська армія. / Фото: Associated Press

Росіяни мають успіхи на цій ділянці фронту.

Російська окупаційна армія просуваються далі в Донецькій області. Зафіксовані успіхи ворога біля п’яти населених пунктів в регіоні.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся у Північному, Дружбі, Завітному, біля Новогродівки та Григорівки", - йдеться у повідомленні.

Наступ російської армії. Фото: Фото: DeepState. / ©
Наступ російської армії. Фото: Фото: DeepState.
Наступ російської армії. Фото: Фото: DeepState. / ©
Наступ російської армії. Фото: Фото: DeepState.
Наступ російської армії. Фото: Фото: DeepState. / ©
Наступ російської армії. Фото: Фото: DeepState.

Аналітики також наголосили, що у селищі Нью-Йорк тривають бої.

Як повідомлялося, російські окупанти підійшли до Покровська. Ситуація на Покровському напрямку фронту важка, бо бої там майже не припиняються.

Читайте також:

ЗСУ показали потужну роботу по окупанту

ЗСУ показали потужну роботу по окупанту

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація