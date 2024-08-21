Окупанти просунулися біля п'яти населених пунктів на Донбасі: мапи DeepState

Російська окупаційна армія просуваються далі в Донецькій області. Зафіксовані успіхи ворога біля п’яти населених пунктів в регіоні.

Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся у Північному, Дружбі, Завітному, біля Новогродівки та Григорівки", - йдеться у повідомленні.

Наступ російської армії. Фото: Фото: DeepState.

Наступ російської армії. Фото: Фото: DeepState.

Наступ російської армії. Фото: Фото: DeepState.

Аналітики також наголосили, що у селищі Нью-Йорк тривають бої.

Як повідомлялося, російські окупанти підійшли до Покровська. Ситуація на Покровському напрямку фронту важка, бо бої там майже не припиняються.

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