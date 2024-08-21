Оккупанты продвинулись около пяти населенных пунктов на Донбассе: карты DeepState

Россияне имеют успехи на этом участке фронта.

Российская оккупационная армия продвигается дальше в Донецкой области. Зафиксированы успехи врага около пяти населённых пунктов в регионе.

Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся в Северном, Дружбе, Заветном, возле Новогродовки и Григорьевки", — говорится в сообщении.

Наступление русской армии. Фото: Фото: DeepState.

Наступление русской армии. Фото: Фото: DeepState.

Наступление русской армии. Фото: Фото: DeepState.

Аналитики также отметили, что в поселке Нью-Йорк продолжаются бои.

Как сообщалось, российские оккупанты подошли к Покровску. Ситуация на Покровском направлении фронта тяжелая, потому что бои там почти не прекращаются.

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