ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
594
Время на прочтение
3 мин

Первый снег 2026 года: когда зимнее похолодание из Европы доберется до Украины

Какой будет зима 2026-2027 годов: мягкий ноябрь и январские морозы.

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Первый снег

Первый снег

Осень 2026 радует относительным теплом, однако метеорологические службы Центральной Европы уже зафиксировали первые сигналы близкого изменения сезонов. Венгерское издание Vaol.hu обнародовало долгосрочные прогнозы по первым снегопадам и волне холода, которая надвигается на регион.

От Альп до Карпат: как европейское похолодание доберется до Украины

Западная и Центральная Европа уже ощутили первое дыхание зимы. В высокогорных районах Альп (на территории Австрии, Швейцарии и Италии) и в Пиренеях выпали первые десятки сантиметров снега. Влажные воздушные массы из Атлантики, встретившись с холодными высотными потоками, образовали устойчивый зимний покров в горах.

Этот атмосферный фронт постепенно смещается к востоку. Для Украины это традиционно означает, что через несколько недель после горных снегопадов в Центральной Европе холодные воздушные массы достигают Карпат, а затем западных и северных украинских областей.

Когда ждать первого снега в Венгрии и Украине

По расчетам ведущих международных метеорологических моделей, в частности, AccuWeather и EaseWeather, синоптический сценарий в соседней Венгрии и на западе Украины будет разворачиваться практически синхронно благодаря совместному атмосферному циркуляционному бассейну.

Сроки и температурный режим в низменностях

Первые мокрые снежинки на равнинной территории Центральной и Восточной Европы предполагаются во второй половине ноября — ориентировочно в период с 22 по 26 ноября. Именно в эти дни столбики термометров ночью будут стабильно переходить через нулевую отметку, опускаясь до отрицательных значений.

Ситуация в горных массивах

В высокогорье формирование зимних условий будет происходить гораздо быстрее. На самых высоких вершинах Венгрии (в частности в массивах Кекеш и Бюкк) и в Украинских Карпатах кратковременные кратковременные снежные заряды возможны и раньше, однако появление постоянного снежного покрова прогнозируется не раньше конца месяца.

Динамика по сравнению с прошлым годом

Нынешний переход к зимнему режиму несколько опаздывает. Для сравнения, в 2025 году мокрый снег выпадал еще в октябре, а полноценная зимняя погода покрыла Карпаты и близлежащие территории уже 18–20 ноября. В 2026 году начало полноценной зимы смещается в среднем на одну-две недели.

Какой будет зима 2026-2027 годов для нашего региона

Сезонные синоптические модели определяют общую тенденцию для стран Центральной и Восточной Европы. Ближайшая зима обещает быть умеренной, но с выразительными контрастами между первой и второй половиной сезона.

  • Старт календарной зимы пройдет относительно мягком режиме. В ноябре и декабре средняя средняя температура воздуха в Украине и Венгрии будет удерживаться на 1–2 °C выше многолетней климатической нормы. Существенных и длительных заморозков в конце осени не предвидится. Первый ноябрьский снег на равнинной территории нашего региона будет носить временный характер. Из-за постоянных температурных колебаний и недостаточно промерзшей поверхности почвы снежный слой будет быстро таять, поэтому образование долговременных сугробов до наступления январских холодов маловероятно.

  • Настоящий зимний поворот с ощутимым понижением температуры ожидается уже в начале января 2027 года. Именно в первый месяц нового года растет вероятность затяжных морозных периодов, сопровождаемых интенсивными снегопадами и образованием устойчивого покрова снега.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie