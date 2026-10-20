Первый снег 2026 года: когда зимнее похолодание из Европы доберется до Украины

Первый снег

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Осень 2026 радует относительным теплом, однако метеорологические службы Центральной Европы уже зафиксировали первые сигналы близкого изменения сезонов. Венгерское издание Vaol.hu обнародовало долгосрочные прогнозы по первым снегопадам и волне холода, которая надвигается на регион.

От Альп до Карпат: как европейское похолодание доберется до Украины

Западная и Центральная Европа уже ощутили первое дыхание зимы. В высокогорных районах Альп (на территории Австрии, Швейцарии и Италии) и в Пиренеях выпали первые десятки сантиметров снега. Влажные воздушные массы из Атлантики, встретившись с холодными высотными потоками, образовали устойчивый зимний покров в горах.

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Этот атмосферный фронт постепенно смещается к востоку. Для Украины это традиционно означает, что через несколько недель после горных снегопадов в Центральной Европе холодные воздушные массы достигают Карпат, а затем западных и северных украинских областей.

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Когда ждать первого снега в Венгрии и Украине

По расчетам ведущих международных метеорологических моделей, в частности, AccuWeather и EaseWeather, синоптический сценарий в соседней Венгрии и на западе Украины будет разворачиваться практически синхронно благодаря совместному атмосферному циркуляционному бассейну.

Сроки и температурный режим в низменностях

Первые мокрые снежинки на равнинной территории Центральной и Восточной Европы предполагаются во второй половине ноября — ориентировочно в период с 22 по 26 ноября. Именно в эти дни столбики термометров ночью будут стабильно переходить через нулевую отметку, опускаясь до отрицательных значений.

Ситуация в горных массивах

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В высокогорье формирование зимних условий будет происходить гораздо быстрее. На самых высоких вершинах Венгрии (в частности в массивах Кекеш и Бюкк) и в Украинских Карпатах кратковременные кратковременные снежные заряды возможны и раньше, однако появление постоянного снежного покрова прогнозируется не раньше конца месяца.

Динамика по сравнению с прошлым годом

Нынешний переход к зимнему режиму несколько опаздывает. Для сравнения, в 2025 году мокрый снег выпадал еще в октябре, а полноценная зимняя погода покрыла Карпаты и близлежащие территории уже 18–20 ноября. В 2026 году начало полноценной зимы смещается в среднем на одну-две недели.

Какой будет зима 2026-2027 годов для нашего региона

Сезонные синоптические модели определяют общую тенденцию для стран Центральной и Восточной Европы. Ближайшая зима обещает быть умеренной, но с выразительными контрастами между первой и второй половиной сезона.

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Старт календарной зимы пройдет относительно мягком режиме. В ноябре и декабре средняя средняя температура воздуха в Украине и Венгрии будет удерживаться на 1–2 °C выше многолетней климатической нормы. Существенных и длительных заморозков в конце осени не предвидится. Первый ноябрьский снег на равнинной территории нашего региона будет носить временный характер. Из-за постоянных температурных колебаний и недостаточно промерзшей поверхности почвы снежный слой будет быстро таять, поэтому образование долговременных сугробов до наступления январских холодов маловероятно.

Настоящий зимний поворот с ощутимым понижением температуры ожидается уже в начале января 2027 года. Именно в первый месяц нового года растет вероятность затяжных морозных периодов, сопровождаемых интенсивными снегопадами и образованием устойчивого покрова снега.

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