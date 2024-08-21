Армія РФ атакувала Івано-Франківську область: що відомо

Тривога на Прикарпатті тривала менше години.

Зранку 21 серпня армія РФ атакувала Івано-Франківську область. Повітряна тривога на Прикарпатті була оголошена через загрозу БпЛА.

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

"На світанку під час повітряної тривоги ворог атакував нашу область.На щастя, минулося без жертв та руйнувань", - йдеться у повідомленні.

Керівниця ОВА деталей не повідомила. Відомо, що на Прикарпатті сирени лунали від 03:46 до 04:26. Моніторингові чати писали про БпЛА у напрямку Бурштина та Коломиї.

Як повідомлялося, зранку 21 серпня у Києві було оголошено четверту за ніч повітряну тривогу. Небезпека була пов'язана із рухом російських БпЛА.

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