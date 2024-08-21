Армия РФ атаковала Ивано-Франковскую область: что известно

Тревога на Прикарпатье длилась менее часа.

Утром 21 августа армия РФ атаковала Ивано-Франковскую область. Воздушная тревога на Прикарпатье была объявлена из-за угрозы БпЛА.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

"На рассвете во время воздушной тревоги враг атаковал нашу область. К счастью, обошлось без жертв и разрушений", — говорится в сообщении.

Руководитель ова деталей не сообщила. Известно, что в Прикарпатье сирены звучали с 03:46 до 04:26. Мониторинговые чаты писали о БпЛА в направлении Янтаря и Коломыи.

Как сообщалось, утром 21 августа в Киеве была объявлена четвертая за ночь воздушная тревога. Опасность была связана с движением русских БПЛА.

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