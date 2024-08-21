Мощные взрывы в Ивано-Франковске: местные власти прокомментировали

Россияне дважды с начала суток пытались атаковать город.

Днем 21 августа в Ивано-Франковске во время воздушной тревоги произошли взрывы. Сработала система противовоздушной обороны.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Он подчеркнул, что днем во время воздушной тревоги враг в очередной раз пытался атаковать Ивано-Франковск. Также Марцинкив призвал не публиковать фото и видео работы ПВО.

"К сожалению, Ивано-Франковск как ночью, так и днем был под "шахидными" ударами. Благодаря тому, что отработала противовоздушная оборона, удалось избежать других больших угроз", — подчеркнул городской голова.

Атаку на город подтвердила и руководитель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук. Также она призвала жителей Прикарпатья реагировать на сигналы воздушной тревоги.

"В обед во время воздушной тревоги враг снова атаковал областной центр Прикарпатья. К счастью, обошлось без жертв и разрушений", — подчеркнула глава ОВА.

Напомним, днем во время воздушной тревоги — с 13:32 до 14:11 — в Ивано-Франковске раздались взрывы. Воздушные силы предупреждали о движении БПЛА в направлении областного центра.

Также сегодня утром армия РФ атаковала Ивано-Франковскую область беспилотниками. Прошло без пострадавших.

Читайте также:

12 часов пламени! В Тернополе потушили пожар, который возник после вражеской атаки