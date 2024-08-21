В Ивано-Франковске раздаются взрывы

В среду 21 августа в Ивано-Франковске произошли звуки взрывов. С 13:32 на Прикарпатье объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили местные телеграммы-каналы и медиа.

"В Ивано-Франковске слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспільного", — говорится в сообщении.

Воздушные силы предупреждали о движении БПЛА в направлении областного центра. Иванофранковцы призывали находиться в укрытиях.

Как сообщалось, сегодня утром армия РФ атаковала Ивано-Франковскую область беспилотниками. Прошло без пострадавших.

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