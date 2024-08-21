В Ивано-Франковске раздаются взрывы

Военные предупреждали о движении дронов.
В среду 21 августа в Ивано-Франковске произошли звуки взрывов. С 13:32 на Прикарпатье объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили местные телеграммы-каналы и медиа.
"В Ивано-Франковске слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспільного", — говорится в сообщении.
Воздушные силы предупреждали о движении БПЛА в направлении областного центра. Иванофранковцы призывали находиться в укрытиях.
Как сообщалось, сегодня утром армия РФ атаковала Ивано-Франковскую область беспилотниками. Прошло без пострадавших.
Читайте также:
- Ночные взрывы в Винницкой области: что известно об атаке дронов
- Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы
- Армия РФ ударила по промышленному объекту в Тернополе: фото последствий