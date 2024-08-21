В Івано-Франківську лунають вибухи

В середу, 21 серпня, в Івано-Франківську сталися звуки вибухів. Від 13:32 на Прикарпатті оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили місцеві Телеграм-канали та медіа.

"В Івано-Франківську чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Повітряні сили попереджали про рух БпЛА в напрямку обласного центру. Іванофранківців закликали перебувати в укриттях.

Як повідомлялося, сьогодні зранку армія РФ атакувала Івано-Франківську область безпілотниками. Минулося без потерпілих.

Читайте також:

Удар по дитячому кафе на Запоріжжі. Включення з місця подій