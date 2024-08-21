10 вербальних та невербальних ознак, що чоловік вас більше не любить

Не завжди слова виражають почуття, інколи мовчання, певна поведінка може розповісти, що у відносинах щось не те. Достатньо звернути увагу на такі 10 ознак, що вказують на те, що чоловік не має до вас сильних почуттів.

Ніжні слова та ласкава поведінка

Кохання - це дотики, обійми, поцілунки та ніжні слова. Коли ми називаємо партнера «зайчиком», «сонечком», "рибкою", ми створюємо особливу інтимну атмосферу, доступну тільки двом. Такі «телячі ніжності» потрібні чоловікам не менше, ніж жінкам. Американські дослідники з'ясували, що чоловіки, які часто цілуються та обіймаються з дружинами, відчувають себе в 3 рази щасливішими у шлюбі, ніж ті, у кого ласки відсутні. Тому якщо ваш чоловік морщиться, коли ви обіймаєте його і називаєте «моїм котиком», причина не в природженій чоловічої суворості. Як це ні сумно, швидше за все, він просто збайдужів до вас.

Критика зовнішності

В коханій людині подобаються навіть недоліки, а в не коханій дратують навіть гідності. Для люблячого чоловіка ви завжди прекрасні, він не помітить, що ви набрали кілька зайвих кілограмів і т.п..А от, якщо чоловік постійно жене вас в спортзал або натякає, що вам потрібна пластична операція, швидше за все, його не влаштовує не ваша зовнішність, його не влаштовуєте ви самі.

Обговорення ваших недоліків з друзями

Жінки, на відміну від чоловіків, часто схильні обговорювати проблеми у відносинах або недоліки партнера зі своїми подругами.

Якщо партнер публічно принижує вас і сміється над вашими промахами — не чекайте від таких відносин нічого хорошого. Партнер не поважає вас. Критикуючи вас при інших людях, він несвідомо намагається довести іншим та собі, що ви самі винні в тому, що він вас розлюбив.

Ставлення до ваших звичок

Люблячі чоловіки, як правило, мужньо терплять різноманітні жіночі звички та мовчать або реагують на них з гумором. Якщо ж чоловік постійно робить вам зауваження з будь-яких дрібниць, то єдине почуття, яке у нього залишилося до вас, скоріше за все — роздратування.

Увага до того, що ви розповідаєте

Вченими доведено, що чоловік здатний уважно слухати жінку тільки 6 хвилин. Теми, на яких чоловікові зовсім важко сконцентруватися у розмовах з жінками — це про незнайомих йому людей, про життя зірок, шопінг, моду і дієти. Про це краще поспілкуватися з подругами. Але, якщо чоловік бачить, що вам дуже важливо висловитися, — він зробить над собою зусилля та уважно вислухає вас, навіть якщо йому ця тема зовсім нецікава.

А ось якщо він переводить тему або тікає у справах всякий раз, коли ви намагаєтеся поговорити, швидше за все, ваші переживання його не хвилюють.

Ставлення до жіночих сліз і переживань

Чоловіки не люблять жіночих сліз. І цьому є наукове пояснення -- жіночі сльози містять особливі леткі речовини, які знижують рівень тестостерону в крові у чоловіків, відповідно, знижують сексуальний потяг. Тому, коли ви плачете, чоловікові хочеться втекти та не бачити цього. Але, якщо він вас любить, він усіма силами буде намагатися вас втішити, навіть якщо привід для сліз йому здається дріб'язковим. А от якщо не любить, то ваші сльози стануть лише ще однією причиною, щоб розсердитися на вас.

Загравання, флірт

Флірт — це відмінний засіб, щоб оживити почуття і подолати рутину, коли ви вже давно разом. Пікантні СМС, інтригуючі натяки, грайливі фото — все це допомагає підігріти взаємний інтерес. Якщо ж реакції від чоловіка на ваші загравання нуль, кидайте це невдячне заняття і замисліться про ваші відносини.

Реакція на прохання

Чоловікам подобається допомагати жінкам — це дає їм можливість продемонструвати, які вони круті, сильні та відповідальні. Якщо ж елементарне прохання типу «милий, вкрути, будь ласка, лампочку» сприймається з бурчанням як чергова непосильне завдання, варто задуматися, чи не допомагає ваш чоловік якійсь іншій жінці, причому з набагато більшим ентузіазмом?

Ревнощі

Чоловікові підсвідомо хочеться відстоювати свої права на жінку, бути єдиним її «власником». Тому цілком природно, що ваш чоловік починає нервувати, коли на вас звертає увагу інший мужчина.

А коли чоловік абсолютно байдужий до знаків уваги, які надають його жінці інші чоловіки, — це тривожна ознака.

Захист від небезпек

Потреба захищати своїх близьких також є базовою для чоловіка, а бути захищеною — це природна потреба жінки. Тому цілком природно, що люблячий чоловік турбується, коли його половинка пізно повертається з роботи або знаходиться одна в незнайомому місці або компанії. Якщо він не може бути поруч, то хоча б подзвонить їй і переконається, що з нею все в порядку.

А якщо ви не отримуєте від чоловіка захист і підтримку в складних ситуаціях, це дуже погана ознака, ваш обранець просто не любить вас.

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