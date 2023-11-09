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12 ознак, які вказують на те, що у вас серйозні стосунки, а у партнера – наміри

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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12 ознак, які вказують на те, що у вас серйозні стосунки, а у партнера – наміри

Серйозні стосунки

Ознаки, які вказують на стосунки, що мають шанси на щасливе майбутнє.

Щоб зрозуміти, чи серйозні у вас стосунки, потрібно проаналізувати, як поводиться партнер.

 Які вчинки партнера, ознаки поведінки вказують на серйозні наміри та перспективу у стосунках

  1. Ви знайомі з друзями коханої людини. Коли партнери зближуються, вони намагаються познайомити одне одного з друзями. Це означає, що людину вводять до кола найближчих людей.
  2. Ви знайомі з його батьками. В більшості випадків чоловік не стане знайомити жінку з сім'єю, якщо у нього відсутні на неї серйозні плани.
  3. Ви плануєте спільну відпустку. Ви не просто зустрічаєтеся, ви обговорюєте майбутню відпустку, Ця ознака, так само, як намір познайомити з батьками, означає, що ви не просто запасний варіант.
  4. Партнер не ігнорує важливі дати. Якщо чоловік нагадує про дати знайомств, перших побачень тощо та не забуває влаштовувати на честь цього свято, отже, у нього серйозні плани на майбутнє.
  5. Він не зникає. Якщо чоловік періодично "зникає", навряд чи можна вважати, що він ставиться до вас серйозно.
  6. Партнер телефонує між зустрічами просто поговорити або запитати, як у вас справи.
  7. Партнер намагається проводити з вами багато часу та поділяти ваші інтереси – дивиться серіали, які вам подобаються, відвідує улюблені місця.
  8. Партнер ставиться до вас із повагою – не критикує вашу зовнішність і манеру одягатися, не висміює, намагається бути максимально ввічливим і не зачіпає ваші почуття.
  9. Фотографується на селфі. Якщо партнер не ховається від камери, отже, не боїться публічності та нічого не приховує.
  10. Не підглядає постійно в телефон на побаченні, не поспішає.
  11. Партнер спокійно ночує у вас, не намагається втекти зранку або, що ще гірше, серед ночі.
  12. Партнери не маніпулюють одне одним. Вони не надсилають змішані сигнали, навпаки, виявляють свою любов діями, а не просто кажуть вам, що люблять вас.

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Дата публікації
Перегляди
545
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