12 ознак, які вказують на те, що у вас серйозні стосунки, а у партнера – наміри

Ознаки, які вказують на стосунки, що мають шанси на щасливе майбутнє.
Щоб зрозуміти, чи серйозні у вас стосунки, потрібно проаналізувати, як поводиться партнер.
Які вчинки партнера, ознаки поведінки вказують на серйозні наміри та перспективу у стосунках
- Ви знайомі з друзями коханої людини. Коли партнери зближуються, вони намагаються познайомити одне одного з друзями. Це означає, що людину вводять до кола найближчих людей.
- Ви знайомі з його батьками. В більшості випадків чоловік не стане знайомити жінку з сім'єю, якщо у нього відсутні на неї серйозні плани.
- Ви плануєте спільну відпустку. Ви не просто зустрічаєтеся, ви обговорюєте майбутню відпустку, Ця ознака, так само, як намір познайомити з батьками, означає, що ви не просто запасний варіант.
- Партнер не ігнорує важливі дати. Якщо чоловік нагадує про дати знайомств, перших побачень тощо та не забуває влаштовувати на честь цього свято, отже, у нього серйозні плани на майбутнє.
- Він не зникає. Якщо чоловік періодично "зникає", навряд чи можна вважати, що він ставиться до вас серйозно.
- Партнер телефонує між зустрічами просто поговорити або запитати, як у вас справи.
- Партнер намагається проводити з вами багато часу та поділяти ваші інтереси – дивиться серіали, які вам подобаються, відвідує улюблені місця.
- Партнер ставиться до вас із повагою – не критикує вашу зовнішність і манеру одягатися, не висміює, намагається бути максимально ввічливим і не зачіпає ваші почуття.
- Фотографується на селфі. Якщо партнер не ховається від камери, отже, не боїться публічності та нічого не приховує.
- Не підглядає постійно в телефон на побаченні, не поспішає.
- Партнер спокійно ночує у вас, не намагається втекти зранку або, що ще гірше, серед ночі.
- Партнери не маніпулюють одне одним. Вони не надсилають змішані сигнали, навпаки, виявляють свою любов діями, а не просто кажуть вам, що люблять вас.
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