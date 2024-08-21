10 вербальных и невербальных признаков, что мужчина вас больше не любит

Не всегда слова выражают чувства, а иногда молчание, определенное поведение может рассказать, что в отношениях что-то не то. Достаточно обратить внимание на такие 10 признаков, указывающих на то, что мужчина не испытывает к вам сильных чувств.

Нежные слова и поведение

Любовь – это прикосновения, объятия, поцелуи и нежные слова. Когда мы называем партнера "зайкой", "солнышком", "рыбкой", мы создаем особую интимную атмосферу, доступную только двум. Такие «телячьи нежности» нужны мужчинам не меньше, чем женщинам . Американские исследователи выяснили, что мужчины, часто целующиеся и обнимающиеся с женами, чувствуют себя в 3 раза счастливее в браке, чем те, у кого ласки отсутствуют. Поэтому если ваш мужчина морщится, когда вы обнимаете его и называете «моим котиком», причина не в врожденной мужской суровости. Как это ни грустно, скорее всего, вы просто безразличны ему.

Критика внешности

В любимом человеке нравятся даже недостатки, а в не любимом раздражают даже достоинства. Для любящего мужчины вы всегда прекрасны, он не заметит, что вы набрали несколько лишних килограммов и т.п..А вот если мужчина постоянно гонит вас в спортзал или намекает, что вам нужна пластическая операция, скорее всего, его не устраивает не ваша внешность, его не устраиваете вы сами.

Обсуждение ваших недостатков с друзьями

Женщины, в отличие от мужчин, часто склонны обсуждать проблемы в отношениях или недостатки партнера со своими подругами. А если партнер публично унижает вас и смеется над вашими промахами – не ждите от таких отношений ничего хорошего. Партнер не уважает вас. Критикуя вас при других людях, он бессознательно пытается доказать другим и себе, что вы сами виноваты в том, что он вас разлюбил.

Отношение к вашим привычкам

Любящие мужчины, как правило, мужественно терпят разнообразные женские привычки и молчат или реагируют на них с юмором. Если же мужчина постоянно делает вам замечания по любым пустякам, то единственное чувство, которое у него осталось к вам, скорее всего — раздражение.

Внимание к тому, что вы рассказываете

Учеными доказано, что мужчина способен внимательно слушать женщину только 6 минут. Темы, на которых мужчине совсем трудно сконцентрироваться в разговорах с женщинами — это о незнакомых ему людях, о жизни звезд, шопинге, моде и диетах. Об этом лучше пообщаться с подругами. Но если мужчина видит, что вам очень важно высказаться, он сделает над собой усилия и внимательно выслушает вас, даже если ему эта тема совсем неинтересна.

А вот если он переводит тему или убегает по делам всякий раз, когда вы пытаетесь поговорить, скорее всего, ваши переживания его не волнуют.

Отношение к женским слезам и переживаниям

Мужчины не любят женских слез. И этому научное объяснение — женские слезы содержат особые летучие вещества, которые снижают уровень тестостерона в крови у мужчин, соответственно, снижают сексуальное влечение. Поэтому, когда вы плачете, мужчине хочется убежать и не видеть этого. Но, если он вас любит, он всеми силами будет пытаться вас утешить, даже если повод для слез ему кажется пустяковым. А вот если не любит, то ваши слезы станут только еще одной причиной, чтобы разозлиться на вас.

Заигрывания, флирт

Флирт – это отличное средство, чтобы оживить чувства и преодолеть рутину, когда вы уже давно вместе. Пикантные СМС, интригующие намеки, игривые фото – все это помогает подогреть взаимный интерес. Если же реакции от мужчины на ваши заигрывания ноль, бросайте это неблагодарное занятие и задумайтесь о ваших отношениях.

Реакция на просьбу

Мужчинам нравится помогать женщинам – это дает им возможность продемонстрировать, какие они крутые, сильные и ответственные. Если же элементарная просьба типа «милый, вкрути, пожалуйста, лампочку» воспринимается с ворчанием как очередная непосильная задача, стоит задуматься, не помогает ли ваш мужчина какой-то другой женщине, причем с гораздо большим энтузиазмом?

Ревность

Мужчине подсознательно хочется отстаивать свои права на женщину, быть единственным ее «владельцем». Поэтому вполне естественно, что ваш мужчина начинает нервничать, когда на вас обращает внимание другой мужчина.

А когда мужчина абсолютно безразличен к знакам внимания, которые придают его женщине другие мужчины, это тревожный признак.

Защита от опасностей

Потребность защищать своих близких также базовая для мужчины, а быть защищенной — это естественная потребность женщины. Поэтому вполне естественно, что любящий мужчина беспокоится, когда его половинка поздно возвращается с работы или находится одна в незнакомом месте или компании. Если он не может быть рядом, то хотя бы позвонит и убедится, что с ней все в порядке.

А если вы не получаете от мужчины защиту и поддержку в сложных ситуациях, это очень плохой признак, ваш избранник просто не любит вас.

Читайте также: