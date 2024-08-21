Нічні вибухи на Вінниччині: що відомо про атаку дронів

Вночі проти 21 серпня сили протиповітряної оборони збили чотири безпілотники у Вінницькій області. У регіоні є пошкодження.

Про це повідомила перша заступниця керівника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

"Загалом до області зайшло вісім БпЛА. За результатами роботи ППО збито чотири БпЛА", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок роботи ППО сталися пошкодження вікон у будівлі цивільної інфраструктури. Також двох житлових будинках пошкоджено вікна і дах. За словами Заболотної, травмованих немає..

Як повідомлялося, близько 09:45 в Україні було оголошено повітряну тривогу. До загрози БпЛА, що триває від ранку та в деяких областях - від ночі, додалася загроза балістики.

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