Нічні вибухи на Вінниччині: що відомо про атаку дронів

Потерпілих немає.
Вночі проти 21 серпня сили протиповітряної оборони збили чотири безпілотники у Вінницькій області. У регіоні є пошкодження.
Про це повідомила перша заступниця керівника Вінницької ОВА Наталя Заболотна.
"Загалом до області зайшло вісім БпЛА. За результатами роботи ППО збито чотири БпЛА", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок роботи ППО сталися пошкодження вікон у будівлі цивільної інфраструктури. Також двох житлових будинках пошкоджено вікна і дах. За словами Заболотної, травмованих немає..
Як повідомлялося, близько 09:45 в Україні було оголошено повітряну тривогу. До загрози БпЛА, що триває від ранку та в деяких областях - від ночі, додалася загроза балістики.
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