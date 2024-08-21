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В Україні оголошено повітряну тривогу: загроза БпЛА і балістки

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В Україні оголошено повітряну тривогу: загроза БпЛА і балістки

В середу, 21 серпня, в Україні повітряну тривогу. / Фото: Associated Press

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У середу, 21 серпня, в Україні оголошено повітряну тривогу. Вона пов'язана із загрозою БпЛА, а також - балістики.

Про це повідомило Командування Повітряних сил. 

Зокрема, в столиці та Київській області о 09:45 вже п'ятий раз від початку доби залунали сирени. Цього разу небезпека пов'язана із загрозою балістичного озброєння. 

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - повідомили ПС. 

Втім, у багатьох регіонах вже 10 годин триває повітряна атака. Зокрема, вона пов'язана і безпілотниками. За інформацією ПС, станом на 09:50 рух ударних БпЛА зафіксовано на Рівненщині - курс західний, на півдні Чернігівської області - у північно-східному напрямку, а також на півночі Дніпропетровської області курсом на Полтавщину.

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