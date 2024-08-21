ЗСУ вдарили по позиції ППО в Ростовській області

Росіяни використовують ці комплекси ППО і для ударів по українських містах.

Сили оборони України в ніч проти 21 серпня завдали удару по позиції російського ЗРК С-300 біля Новошахтинська Ростовської області.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Підрозділи ВМС ЗСУ у взаємодії з іншими складниками Сил оборони завдали удару по позиції зенітного ракетного комплексу С-300 ворога біля населеного пункту Новошахтинськ Ростовської області.

Також читайте У Москві заявили про одну з наймасованіших атак на місто (відео)

"За результатами об’єктивного контролю спостерігались вибухи у визначених точках прицілювання. Точність ураження дорозвідується", – вказали у Генштабі.

Там також зазначили, що росіяни використовують комплекси С-300 і для ударів по українських містах, руйнуючи житлові будинки та тероризуючи цивільних.

Нагадаємо, вночі росіяни заявили про ракетну атаку на Ростовську область. Там лунали вибухи, у Новошахтинську виникла пожежа.

Читайте також: