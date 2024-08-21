ВСУ ударили по позиции ПВО в Ростовской области

Россияне используют эти комплексы ПВО и для ударов по украинским городам.

Силы обороны Украины в ночь на 21 августа нанесли удар по позиции российского ЗРК С-300 возле Новошахтинска Ростовской области.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Подразделения ВМС ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по позиции зенитного ракетного комплекса С-300 врага возле населенного пункта Новошахтинск Ростовской области.

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"По результатам объективного контроля наблюдались взрывы в определенных точках прицеливания. Точность поражения доразведывается", — указали в Генштабе.

Там также отметили, что россияне используют комплексы С-300 и для ударов по украинским городам, разрушая жилые дома и терроризируя гражданских.

Напомним, ночью россияне заявили о ракетной атаке на Ростовскую область. Там раздавались взрывы, в Новошахтинске возник пожар.

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