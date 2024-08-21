Демократы США окончательно определились с кандидатом в президенты: Гаррис поблагодарила за честь

Демократическая партия США официально подтвердила выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве своего кандидата на президентских выборах в ноябре на второй день национального съезда демократов, который проходит в Чикаго.

Об этом сообщило BBC.

Ранее в этом месяце Национальный комитет Демократической партии уже объявил, что Харрис получила большинство голосов делегатов партии в ходе виртуальной "переклички". Теперь делегаты от каждого штата и территории США проголосовали во второй раз на торжественной церемонии во время съезда демократов.

Харрис, которая вела кампанию в Висконсине, ключевом колеблющемся штате, подключилась по прямой видеосвязи, чтобы поблагодарить за честь быть кандидатом в президенты США от Демократической партии, пообещав "наметить новый путь вперед".

Харрис собирается официально изложить свою предвыборную программу в четверг, 22 августа, в последний день четырехдневного съезда Демократической партии США.

Напомним, согласно опросам, демократ Камала Харрис опережает республиканца Дональда Трампа с результатом 42% против 37% на выборах президента США, которые состоятся 5 ноября. По сравнению с июльскими результатами, она увеличила свой отрыв на 2%.

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