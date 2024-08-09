Выборы президента США: Харрис увеличила отрыв от Трампа — опрос

Согласно опросу Ipsos, опубликованному в четверг, 8 августа, демократ Камала Харрис опережает республиканца Дональда Трампа с результатом 42% против 37% на выборах президента США, которые состоятся 5 ноября.

Об этом сообщает Reuters.

Результаты общенационального опроса, в котором 2-7 августа приняли участие 2045 взрослых американцев, показали, что Харрис увеличила свое преимущество. По состоянию на 23 июля, она опережала Трампа на три пункта с показателями 37% на 34%.

Опрос, проведенный онлайн, имел погрешность около 3 процентных пунктов.

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В опросе Ipsos оказалось, что Харрис опережает Трампа с результатом 42% против 40% в семи штатах, где выборы 2020 года были самыми напряженными: Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин.

Августовский опрос Ipsos также показал, что больше избирателей ассоциировали Трампа с определениями "патриот", которым он сам себя называет в предвыборных речах, и "чудак" — словом, которое сторонники Харрис использовали, чтобы поиздеваться над Трампом в последние недели.

Напомним, ранее результаты опроса, проведенного CBS News/YouGov, показали, что Камалу Харрис готовы поддержать 49%, а Дональда Трампа — 47%. Независимый кандидат Роберт Кеннеди набирал 2%.

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