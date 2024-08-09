Сколько самолетов Су-34 осталось в России: эксперт удивил цифрой

Россия произвела в общей сложности около 150-160 самолетов Су-34. Украинская армия, по подтвержденным данным, поразила более 30 единиц. Осталось у врага около 80 самолетов. Остальные — повреждены или находятся в ремонте.

Об этом сообщил авиационный эксперт Константин Криволап в эфире телемарафона.

"Это очень серьезное поражение", — сказал он.

По словам Криволапа, у Украины есть три стратегических компонента на территории России, по которым Силы обороны регулярно наносят удары: это нефтегазовый комплекс, средства противовоздушной обороны и аэродромы.

"И мы постоянно это поражаем. С 20 июля мы перешли к серийным атакам российских аэродромов. Началось с Миллерово, затем Морозовск раз и второй, Курск, Белгород. Одновременно были нанесены удары по трем аэродромам стратегической авиации — "Оленья", "Энгельс-2", "Дягилево". Главная здесь не сама процедура поражения, а истощение всей системы — с точки зрения логистики, пилотов, технического персонала, всей суеты”, — рассказал эксперт.

Су-34 РФ / Фото: Associated Press

Он добавил, что важно также поражение Силами обороны российских складов с боеприпасами и обслуживающих локаций на аэродромах.

“Если смотреть, куда деваться этим российским самолетам Су-34, а это именно те бомбардировщики, которыми бомбят нашу линию боестолкновения, наши города. Основная задача — отогнать их подальше от наших границ. А дальше им деваться особенно некуда”, — говорит Криволап.

Напомним, 9 августа Украина нанесла удар по российскому военному аэродрому "Липецк-2". Там находились несколько десятков истребителей, вертолеты и размещались склады, где хранилось более 700 управляемых авиабомб.

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