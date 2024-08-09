Скільки літаків Су-34 залишилось в Росії: експерт здивував цифрою

Росія виробила загалом близько 150-160 літаків Су-34. Українська армія, за підтвердженими даними, вразила понад 30 одиниць. Залишилося в ворога близько 80 літаків. Інші — пошкоджені або перебувають у ремонті.

Про це повідомив авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі телемарафону.

“Це дуже серйозне ураження”, — сказав він.

За словами Криволапа, в України є три стратегічні компоненти на території Росії, по яких Сили оборони регулярно завдають ударів: це нафтогазовий комплекс, засоби протиповітряної оборони та аеродроми.

“І ми постійно це вражаємо. Від 20 липня ми перейшли до серійних атак російських аеродромів. Почалося з Міллерово, потім Морозовськ раз і другий, Курськ, Бєлгород. Одночасно було завдано ударів по трьох аеродромах стратегічної авіації — “Оленья”, “Енгельс-2”, “Дягілєво”. Головна тут не сама процедура ураження, а виснаження всієї системи — з точки зору логістики, пілотів, технічного персоналу, всієї метушні”, — розповів експерт.

Су-34 РФ / Фото: Associated Press

Він додав, що важливим також є ураження Силами оборони російських складів з боєприпасами та обслуговуючих локацій на аеродромах.

“Якщо дивитися, куди діватися цим російським літакам Су-34, а це саме ті бомбардувальники, якими бомблять нашу лінію боєзіткнення, наші міста. Основна задача — відігнати їх подалі від наших кордонів. А далі їм діватися особливо немає куди”, — каже Криволап.

Нагадаємо, 9 серпня Україна завдала удару по російському військовому аеродрому "Липецьк-2". Там перебувало кілька десятків винищувачів, вертольоти та розміщувалися склади, де зберігалось понад 700 керованих авіабомб.

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